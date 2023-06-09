Виталий Хоценко проинспектировал ход ремонта дороги Новоселецк – Таврическое – Нововаршавка

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

9 июня врио губернатора Омской области Виталий Хоценко работает в Нововаршавском районе. Обязательный объект в программе визита — участок 128–138 км автомобильной дороги Новоселецк — Таврическое — Нововаршавка.

Работы на 9-километровом участке выполняет подрядная организация ООО «СтройТраст». Сейчас рабочие срезают старое покрытие и укрепляют основание методом холодного ресайклинга. Затем уложат два слоя асфальтобетонной смеси асфальтобетона, поменяют бордюры, установят дорожные знаки и нанесут дорожную разметку. Все работы выполнят до середины октября 2023 года. Виталий Хоценко осмотрел технику, которая работает на участке. Глава региона обратил внимание подрядчика на необходимость следить за качеством работы и четко следовать графику ремонта. Руководитель регионального минтранса Динар Курманов доложил главе региона, что в 2024 планируется провести ремонт автомобильной дороги на участке протяженностью 5 км с 138 по143 км.

— Это большая дорога. Её протяженность — 104 км. На данный момент отремонтировано уже больше 70 км. За два года планируется провести порядок ещё больше 20 км. Рассмотрим возможность сдвинуть влево сроки и обеспечить финансирование для опережающего ремонта, — подчеркнул Виталий Хоценко.

Отметим, в 2023 году Нововаршавскому району из областного и федерального бюджетов направят около 337,2 млн рублей, в том числе на содержание и ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения — порядка 314 млн рублей. Предусмотрен ремонт дорог в поселениях. В частности, предстоит до конца текущего года привести в порядок дороги в поселке Нововаршавка по улицам Зеленой, Комарова и Кооперативной, а также в переулке Комсомольском. Планируется обустройство пешеходных переходов в Нововаршавке, деревне Русановка и селе Славянка.

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