В Омской области в День России ожидаются дожди и похолодание до +6 градусов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области в День России, 12 июня, похолодает до +6 градусов. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Так, в ночные часы ожидается +11...+16, а при прояснении до +6 градусов. В дневные часы столбик термометра покажет от +20 до +25 градусов. На северо-западе области температура воздуха опустится до +15 градусов. В течении суток на территории региона ожидается небольшой, а местами умеренный дождь. Ветер северо-западный со скоростью от 4 до 12 метров в секунду, возможны порывы до 16 метров в секунду.

Отметим, по прогнозу синоптиков, в последующие дни погода в Омске и области существенно не изменится.

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