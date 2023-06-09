Минздрав рассказал, как будут работать омские поликлиники 10, 11, 12 июня

Фото: Алексей БУЛАТОВ
На период выходных 10–12 июня изменится время работы в детских и взрослых поликлиниках. Такую информацию сообщили в омском минздраве.
Так, вызовы врачей на дом 10, 11 и 12 июня будут приниматься с 9:00 до 14:00 часов. В то же время в больницах будут принимать и дежурные врачи.
Прием врачей на дому будет осуществляться с 9:00 часов до 15:30.
В медучреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь детям, специалистами отделений неотложной медицинской помощи будут принимать с 9:00 до 20:00 часов.
В обычном режиме будут работать скорая помощь и травмпункты.
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