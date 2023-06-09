Минздрав рассказал, как будут работать омские поликлиники 10, 11, 12 июня

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На период выходных 10–12 июня изменится время работы в детских и взрослых поликлиниках. Такую информацию сообщили в омском минздраве.

Так, вызовы врачей на дом 10, 11 и 12 июня будут приниматься с 9:00 до 14:00 часов. В то же время в больницах будут принимать и дежурные врачи.

Прием врачей на дому будет осуществляться с 9:00 часов до 15:30.

В медучреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь детям, специалистами отделений неотложной медицинской помощи будут принимать с 9:00 до 20:00 часов.

В обычном режиме будут работать скорая помощь и травмпункты.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru