Экс-председателю омского ЖСК «Малиновского-2012» дали 6 лет колонии за растрату

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центральный районный суд Омска вынес приговор бывшему председателю правления ЖСК «Малиновского-2012» Олегу Пахтееву. Об этом стало известно сегодня, 9 июня. Пахтеева обвиняют в присвоении, растрате средств и мошенничестве в отношении участников долевого строительства.

Как пишут «Коммерческие вести», с 2014 по 2016 год Пахтеев получил от 37 омичей денежные средства в размере 33,9 миллиона рублей. Предполагалось, что деньги пойдут на оплату первоначального взноса за квартиры в строящемся доме по адресу проспект Менделеева, 6. Однако всю сумму обвиняемый пустил на личные нужды. Еще 13,3 миллиона рублей Пахтеев украл у дольщиков путем махинаций с документами.

Четыре года назад, в 2019 году, Пахтеева задержали в Санкт-Петербурге. В 2020 году над бывшим председателем начался суд. Сегодня решением суда Пахтеев приговорен к 6 годам лишения свободы. Также он обязан выплатить штраф в размере 900 тысяч рублей. Осуждённый был взят под стражу в зале суда.

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