Омский юниор Александр Крикуха привез бронзу из Альметьевска

Спортсмен из Омской области Александр Крикуха завоевал бронзовую медаль на первенстве России по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет. Заслуженную награду он получил в весовой категории 87 кг.

Соревнования проходят с 6 по 9 июня 2023 года. В 5-ти весовых категориях из 10-ти медали уже разыграны.

Александр проходит подготовку в СШОР имени Ю.А. Крикухи и Свято-Георгиевском борцовском клубе под руководством тренеров В.В. Калинина и Ю.Ю. Крикухи.

Борцовский клуб «Святой Георгий Победоносец» существует в Омске уже 5 лет. Руководителем является Президент федерации спортивной борьбы, кандидат наук, доцент, мастер спорта международного класса Юрий Крикуха.

Руководство клуба отмечает, что главная задача — воспитать не только чемпионов, но и духовно-нравственных людей, патриотов страны.

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