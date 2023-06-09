Глава региона вручил госнаграду гендиректору Омского НПЗ

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко наградил генерального директора Омского НПЗ Олега Белявского почетным званием «Заслуженный работник промышленности Омской области». Награду вручили за заслуги перед Омской областью в развитии нефтеперерабатывающей промышленности. Она имеет государственный статус.

Олег Белявский работал на разных нефтехимических предприятиях страны и посвятил нефтепереработке более 35 лет. С 2011 года он руководит Омским нефтеперерабатывающим заводом. ОНПЗ входит в число ключевых предприятий для обеспечения топливной безопасности страны и является одним из основных поставщиков моторных топлив на внутренний рынок. На предприятии производят каждый шестой литр российского бензина и дизельного топлива.

Под руководством Олега Белявского на ОНПЗ реализуется масштабная программа экологической и технологической модернизация производства. На эти цели выделены инвестиции в размере более 500 млрд рублей.