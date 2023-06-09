27% омских студентов будут работать во время летних каникул

Фото: Даниил ОПАРИН

Аналитики «Зарплаты.ру» провели опрос среди студентов и выяснили, как омская молодежь намерена подрабатывать летом и с какой целью.

Так, 27% студентов планируют найти летнюю подработку. 14% молодых омичей будут работать курьерами. 12% студентов намерены устроиться продавцами. 10% – в поисках вакансий кассиров. 6% молодых людей будут устраиваться в колл-центры и столько же – промоутерами. 5% хотят выгуливать собак. По 4% респондентов пойдут работать репетиторами, грузчиками и компьютерными мастерами. И только 1% тех, кто готов сидеть с детьми, работать аниматорами, ведущими праздников или работать в такси.

При этом цели, как и способы заработка, у молодых омичей разные. Для 73% респондентов летняя подработка – способ накопить деньги. 32% будут работать, чтобы помочь родителям. 9% опрошенных рассказали, что им нужны деньги, чтобы отдать долги. Накопить на обучение с помощью летней подработки решили 4%.

При этом каждый 3-й признался, что ему больше нечем заняться во время летних каникул. А каждый 10-й относится к подработке как к хобби.

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