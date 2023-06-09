В омском Амуре-2 сдали в эксплуатацию 11-этажный дом с 159 квартирами

Фото: пресс-служба мэрия Омска.

В районе Амур-2 на окраине Центрального округа ввели в эксплуатацию 11-этажный жилой дом на 159 квартир.

Накануне соответствующее разрешение департамент архитектуры и градостроительства выдал компании-застройщику — ООО «Строительно-монтажное управление-5 Стройбетон «Восточное».

Фото: пресс-служба мэрия Омска.

Общая площадь жилого дома, расположенного по адресу 6-й Амурский проезд, 4, составляет 8600,9 кв. м.

— В многоквартирном доме 11 этажей, один из которых подземный, а также 159 квартир: 79 — однокомнатные, 41 — двухкомнатные, 39 — трёхкомнатные, — уточнили в департаменте архитектуры и градостроительства.

Напомним, в рамках инвестиционного проекта в Амуре-2 должны построить 36 многоквартирных домов, 3 детский сада на 310 мест каждый, а также школу с бассейном на 2500 мест. Ранее стройплощадку и завод застройщика посещал сам врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.

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