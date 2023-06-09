Депутаты омского горсовета отчитались о доходах, не называя цифр

Фото: 2ГИС
На сайте городского совета появилась обобщенная информация о доходах омских депутатов за 2022 год. Ранее в закон были внесены правки, по которым народные избранники могут не раскрывать свой заработок.
Все 40 депутатов омского городского совета отчитались о своих доходах. Четверо из них предоставили информацию о заработке своих супругов и имуществе.
36 парламентариев заявили, что за прошлый год их семьи не совершали сделок, общая сумма которых превышала бы доход за 3 последних года.
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