Зело красно: десять старорусских городов, популярных у туристов из Омска

Фото: пресс-служба Tele2.

В мае-сентябре прошлого года омичи чаще всего ездили в Нижний Новгород. На втором месте – Владимир. Третью строчку рейтинга занял Ярославль. А среди направлений, быстро набирающих популярность у омских клиентов Tele2, лидирует город Углич Ярославской области.

На основе обезличенных данных клиентов Tele2 проанализировала туристическую привлекательность более 20 направлений (помимо Москвы), где можно прикоснуться к истокам русской культуры: увидеть старую архитектуру, побывать в местах исторических событий, познакомиться с народными промыслами. По итогам отпускного сезона 2022 года первое место у туристов из Омской области занял Нижний Новгород. В числе популярных локаций Кремль, Нижне- и Верхне-Волжская набережная, парк 800-летия Нижнего Новгорода, набережная Федоровского и парк «Швейцария».

На втором месте по популярности – Владимир, на третьем – Ярославль. Также в десятку рейтинга вошли Рязань, Тверь, Тула, Сергиев Посад, Кострома, Вологда и Псков.

Еще несколько направлений быстро набирают популярность у омичей. В городе Углич Ярославской области число путешественников из Омской области увеличилось на 26% по сравнению с 2021 годом. Также на 20% вырос турпоток в Суздаль, Смоленск, Муром и город Белозерск Вологодской области.

Фото: пресс-служба Tele2.

Путешествуя по старорусским городам, омичи проговорили по телефону 30 000 часов и потратили 90 000 гигабайт мобильного интернета. Больше всего абоненты звонили в Пскове, а больше всего «качали» – в селе Старая Ладога Ленинградской области.

Как в домашнем регионе, так и в путешествиях клиенты Tele2 могут пользоваться привилегиями в рамках программы лояльности «Больше». Для этого нужно зайти в мобильное приложение «Мой Tele2», нажать на значок подарка в нижнем правом углу экрана, выбрать регион местонахождения, после чего активировать интересующие предложения. Например, в Великом Новгороде абоненты могут получить скидку на полет на воздушном шаре, а в Старой Руссе – скидку на билет в интерактивный музей-реконструкцию «Усадьба древнерусского рушанина». Также во всех регионах клиентам Tele2 доступны кешбэк и скидки на отели, экскурсии, авиабилеты. Подробности - на сайте.

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