В Омской области сразу в нескольких сферах резко вырос спрос на персонал

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омской области по итогам мая вырос спрос на персонал на рынке труда вырос на 1% по сравнению с апреля, а в целом по Сибири — на 3%. Как утверждают аналитики, количество активных вакансий растет с декабря 2022 года.

В мае в регионе вырос спрос на специалистов из таких сфер, как «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (+7%), «Розничная торговля» (+6%), Управление персоналом, тренинги (+5%), «Рабочий персонал» и «Искусство, развлечения, массмедиа» (по +4%), «Транспорт, логистика, перевозки» (+3%).

При этом в последний месяц весны было открыто на 18% вакансий для специалистов по стратегии, инвестициям, консалтингу, на 13% — для IT-специалистов, на 10% — для юристов.

— Компании-работодатели сейчас чаще отмечают, что сроки найма, как и расходы на подбор, возрастают: привлечение кандидатов становится сложнее и дольше. На этом фоне наиболее правильным подходом для бизнеса будет подбор кандидатов только по профессиональным навыкам, так называемый skill-based–подход, который исключает ограничения по возрасту, полу, социальному статусу и так далее, — отмечает руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь Лилия Эсауленко.

Отметим, в мае в Омской области были открыты 13,9 тысяч вакансий. Больше всего предложений о трудоустройстве были в следующих сферах: «Рабочий персонал» (28%), «Производство, сервисное обслуживание» и «Строительство, недвижимость» (по 21%), «Продажи, обслуживание клиентов» (18%), «Транспорт, логистика, перевозки» (15%).

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