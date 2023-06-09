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НовостиОбщество9 июня 2023 7:30

Впервые за последние 30 лет состоялось первенство юных хоккеистов Омской области

На площадке академии «Авангард» прошла итоговая игра первенства Омской области по хоккею для детей до 11 лет
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Спортивные состязания стали возможными благодаря участию Омского НПЗ и проекту «Хоккей для всех». Детский турнир возрожден по инициативе директора хоккейной академии «Авангард» Евгения Хацея. С начала работы в академии он занимался возрождением первенства. Для него было важно, чтобы дети Омской области находились в равных условиях и начинали путь во взрослый хоккей с этого чемпионата.

По итогам первенства определились команды-победители. Главный приз первенства, кубок, вручили капитану детской команды «Авангард» - 2012. Также организаторы состязаний выбрали самых результативных игроков.

«Поддержка здорового образа жизни, развитие массового спорта – это то, на что сейчас мы обращаем самое пристальное внимание. Очень важно, что ведущее предприятие Омской области понимает значимость этой задачи. Проект «Хоккей для всех» позволяет молодежи проявить себя в своем регионе, дает стимул заниматься спортом. Омский НПЗ поддерживает ежегодно многие спортивные проекты, что безусловно вносит серьезный вклад в развитие социальной сферы региона», — отметил глава минспорта Омской области Дмитрий Крикорьянц.

Проект «Хоккей для всех» мотивирует заниматься этим видом спорта жителей всех районов региона. Проект предусматривает проведение состязаний для женских команд и студентов. «Наше предприятие с энтузиазмом включилось в этот спортивный проект. Блеснуть своим мастерством смогли сотни ребят из разных районов региона, от Знаменского до Нововаршавского. Многие по результатам турнира получили юношеские спортивные разряды. Первенство по хоккею — это равные условия для юных спортсменов и благоприятная среда для формирования будущих чемпионов», — подчеркнул руководитель ОНПЗ Олег Белявский.

«Хоккей для всех» инициирован министерством спорта Омской области и региональной федерацией хоккея. Омский НПЗ поддержал проект в рамках программы «Родные города» компании «Газпром нефть».

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