Впервые за последние 30 лет состоялось первенство юных хоккеистов Омской области

Спортивные состязания стали возможными благодаря участию Омского НПЗ и проекту «Хоккей для всех». Детский турнир возрожден по инициативе директора хоккейной академии «Авангард» Евгения Хацея. С начала работы в академии он занимался возрождением первенства. Для него было важно, чтобы дети Омской области находились в равных условиях и начинали путь во взрослый хоккей с этого чемпионата.

По итогам первенства определились команды-победители. Главный приз первенства, кубок, вручили капитану детской команды «Авангард» - 2012. Также организаторы состязаний выбрали самых результативных игроков.

«Поддержка здорового образа жизни, развитие массового спорта – это то, на что сейчас мы обращаем самое пристальное внимание. Очень важно, что ведущее предприятие Омской области понимает значимость этой задачи. Проект «Хоккей для всех» позволяет молодежи проявить себя в своем регионе, дает стимул заниматься спортом. Омский НПЗ поддерживает ежегодно многие спортивные проекты, что безусловно вносит серьезный вклад в развитие социальной сферы региона», — отметил глава минспорта Омской области Дмитрий Крикорьянц.

Проект «Хоккей для всех» мотивирует заниматься этим видом спорта жителей всех районов региона. Проект предусматривает проведение состязаний для женских команд и студентов. «Наше предприятие с энтузиазмом включилось в этот спортивный проект. Блеснуть своим мастерством смогли сотни ребят из разных районов региона, от Знаменского до Нововаршавского. Многие по результатам турнира получили юношеские спортивные разряды. Первенство по хоккею — это равные условия для юных спортсменов и благоприятная среда для формирования будущих чемпионов», — подчеркнул руководитель ОНПЗ Олег Белявский.

«Хоккей для всех» инициирован министерством спорта Омской области и региональной федерацией хоккея. Омский НПЗ поддержал проект в рамках программы «Родные города» компании «Газпром нефть».

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