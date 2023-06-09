В День России, 12 июня, в центре Омска ограничат продажу алкоголя

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В пятницу, 9 июня, в пресс-центре омской мэрии сообщили, что в День России, 12 июня, будет действовать ограничение на приобретение алкоголя. Эта мера касается мест проведения праздничных мероприятий.

Так, ограничения вводятся на время проведения мероприятий форума «Россия — это мы!», который состоится 12 июня с 11:00 до 19:00 часов. Продажа алкоголя будет недоступна на улице Ленина, площади Победы, в сквере им. Дзержинского.

– Розничная продажа алкоголя не допускается за два часа до проведения мероприятий, во время проведения и еще 2 часа после их окончания, – отметили в омском депэкономики.

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