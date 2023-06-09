В Омске сегодня утром в очередной раз объявили режим НМУ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 9 июня, в полночь в Омске вновь объявили режим НМУ первой степени опасности.

По информация Обь-Иртышского УГМС, на территории Омска и области до 11:00 9 июня действовал режим неблагоприятных метеоусловий, способствующих рассеиванию вреденых примесей в воздухе.

Напомним, режим НМУ в Омске объявляют почти каждый день на этой неделе. Фиксируют и специалисты превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в отдельных частях города. Так, в понедельник, 5 июня, в Октябрьском округе ПДК формальдегида воздухе было превышено в 7 раз. К слову, постоянное вдыхание этого вещества может стать причиной развития хронических форм таких заболеваний, как бронхиальная астма и бронхит.

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