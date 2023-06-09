На 55-м году жизни скончался создатель омской детской бизнес-школы Олег Цапалов

Фото: t.me/NeAnnaEconomy55

В четверг, 8 июня, стало известно о смерти известного омского предпринимателя Олега Цапалова. Об этом в своём телеграм-канале сообщила министр экономики Омской области Анна Негодуйко.

Олегу Цапалову было 54 года. Он являлся руководителем компании «Армиг». В апреле 2023 стал обладателем премии «Предприниматель ГОроДА». Также он создал проект «Фабрика Предпринимательства. Дети», победивший в номинации «Бизнес в сфере социальных услуг (образование)».

– Он посвятил себя доброму и важному проекту — помогал детям пробовать себя в предпринимательстве, повышал финансовую грамотность подрастающего поколения. Много хороших откликов об Олеге Вадимовиче, он любил своё дело, ему удавалось быть примером для многих. Светлая память об Олеге Вадимовиче навсегда останется в наших сердцах, — написала Анна Негодуйко в телеграм-канале.

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