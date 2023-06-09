203 новых лифта установят в 56 домах Омска

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 56 домах Омска установят 203 новых лифта. На некоторых объектах уже ведутся работы, еще часть согласовывается.

Отмечается, что 77 из их будут заменены в Кировском округе. Еще 6 придется на Советский. Оставшиеся 120 распределят между еще тремя округами.

Сейчас работы ведутся на 21 объекте из 56. Для 35 домов проекты разрабатываются и согласовываются.

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