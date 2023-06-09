Мэрия нашла второго исполнителя для нанесения разметки на омских улицах

Фото: Иван МАКЕЕВ
Для нанесения разметки на омских улицах второго исполнителя нашла мэрия Омска. К работам компания приступит уже через неделю.
Стоимость контракта составила 10 млн рублей. Дорожники в лице «ДРСУ-3» должны нанести разметку на общей площади более 22 тысяч «квадратов».
Как отметил градоначальник Сергей Шелест, контракт с исполнителем уже подписан.
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