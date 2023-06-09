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НовостиОбщество9 июня 2023 3:34

Мэрия нашла второго исполнителя для нанесения разметки на омских улицах

Подрядчик выполнит работы стоимостью 10 млн рублей
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Для нанесения разметки на омских улицах второго исполнителя нашла мэрия Омска. К работам компания приступит уже через неделю.

Стоимость контракта составила 10 млн рублей. Дорожники в лице «ДРСУ-3» должны нанести разметку на общей площади более 22 тысяч «квадратов».

Как отметил градоначальник Сергей Шелест, контракт с исполнителем уже подписан.

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