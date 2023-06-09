В депобре пока не определились с датами закрытия омских 14 школ для двухгодового ремонта

Фото: Алексей БУЛАТОВ
С датами закрытия 14 школ для двухгодового ремонта пока не определились в мэрии Омска. Об этом накануне в Горсовете заявил глава департамента образования Ильдар Бикмаев.
Все дело в том, что ведомство ждет финансирования. Вопрос находится на контроле горадминистрации. Есть предположение, что датами закрытия станут либо 1 сентября, либо 1 ноября, либо вовсе 1 января 2024 года.
Вопрос был поднят городским депутатом Сергеем Дроздовым, так как парламентарий обеспокоен тем, что на время проведения капительных работ образовательные учреждения будут закрыты, а детей распределят по другим школам.
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