В Омске пятерых директоров фонда «Жилище» привлекут к субсидиарной ответственности

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К субсидиарной ответственности привлекут пятерых директоров фонда «Жилище». Об этом сообщает «СуперОмск».

В Арбитражный суд конкурсный управляющий Максим Гапонов направил соответствующее заявление на Мирсаяпова Рустама Рифовича, Данилова Василия Александровича, Баглаева Сергея Вадимовича, Носова Александра Викторовича, Рабанина Геннадия Федоровича.

Документ подготовлен 7 июня 2023 года. Само заседание назначено на 18 июля.

Напомним, что фонд был учрежден региональным минстроем и минимущества. Предполагалось, что организация будет привлекать и аккумулировать средства граждан в гражданское строительство. Компанию признали банкротов в 2020 году.

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