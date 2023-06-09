Балансовая стоимость омских «Муниципальных рынков» составила 88 миллионов рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

88 миллионов рублей составила балансовая стоимость омских «Муниципальных рынков». Информация была озвучена в рамках заседания комитета по муниципальной собственности Горсовета.

Депутатам было предложено приватизировать несколько муниципальных предприятий. По сути, МУПы должны преобразоваться в акционерные общества, держателями акций которых будет городская власть.

В списке к акционированию также «Пассажирское предприятие №8». Напомним, ранее власти начали акционировать «Тепловую компанию» и гостиницу «Иртыш». Все процедуры приватизации чиновникам необходимо завершить к 2025 году.

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