Омичи смогут прокатиться в Бишкек за 6 тыс. рублей с 7 июля

Фото: Дарья АСЛАМОВА

Сегодня, 8 июня, «Омскоблавтотранс» сообщил о возобновлении обслуживания международного автобусного маршрута Омск – Бишкек. Прямым рейсом в столицу Киргизии можно будет отправиться с 7 июля.

Приобрести билеты можно будет с 17 июня. Проезд будет стоить 6 тыс. рублей. Еще 10% от стоимости билета придется отдать за багаж.

– Маршрут будет обслуживаться комфортабельными автобусами большого класса марки «Setra», – отметили в «Омскоблавтотрансе».

Уехать в Бишкек можно будет от Омского автовокзала. Автобусы будут ходить каждую пятницу, отправление в 20:00.