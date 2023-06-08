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НовостиОбщество8 июня 2023 15:29

Омичи смогут прокатиться в Бишкек за 6 тыс. рублей с 7 июля

Старт продажи билетов – с 17 июня
Елена УРМАНОВА

Фото: Дарья АСЛАМОВА

Сегодня, 8 июня, «Омскоблавтотранс» сообщил о возобновлении обслуживания международного автобусного маршрута Омск – Бишкек. Прямым рейсом в столицу Киргизии можно будет отправиться с 7 июля.

Приобрести билеты можно будет с 17 июня. Проезд будет стоить 6 тыс. рублей. Еще 10% от стоимости билета придется отдать за багаж.

– Маршрут будет обслуживаться комфортабельными автобусами большого класса марки «Setra», – отметили в «Омскоблавтотрансе».

Уехать в Бишкек можно будет от Омского автовокзала. Автобусы будут ходить каждую пятницу, отправление в 20:00.