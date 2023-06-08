Рабочим омской «Тепловой компании» поднимут зарплату на 10% с июня

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Мэр Омска Сергей Шелест дал поручение с июня 2023 года поднять зарплату работникам омской «Тепловой компании» на 10%. Однако прибавка коснется только рабочих, занятых техническим обслуживанием и ремонтом тепловых сетей. Мэр подчеркнул, что на офисных работников эта мера не распространяется.

– Качественная подготовка сетей и теплоисточников к зиме — залог спокойного прохождения отопительного сезона. И эту работу делают не роботы, а люди, которые зачастую трудятся не в самых комфортных условиях, – прокомментировал мэр свое решение.

Стоит отметить, что на административно-управленческий персонал «Тепловой компании» повышение зарплаты не распространяется. Кроме того, в мэрии, напротив, обсуждается вопрос оптимизации численности управленческого аппарата компании.