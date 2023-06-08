Экс-глава Омской области Полежаев назвал церковь культурным стержнем общества

Фото: Успенский собор. 2ГИС

Экс-глава Омской области и президент фонда «Духовное наследие» Леонид Полежаев признался, что никогда не был глубоко верующим. Но, не смотря на это, в своё время он активно занимался восстановлением и строительством храмов.

– Никогда я не был глубоко верующим и уже не стану, но я понимаю место церкви в развитии общества. Какой бы она ни была — это один из культурных стержней, вокруг которого вращается духовная жизнь общества, — рассказал Полежаев в интервью газете «Четверг».

Экс-губернатор уверен, что церковь должна вести исключительно миссионерскую деятельность и не принимать участия в делах государства. Он считает, что несмотря на большое количество новых храмов и церквей, глубокую веру в общество вдохнуть не удалось.

Леонид Полежаев также сообщил, что на восстановление Успенского собора не было потрачено ни копейки из бюджетных средств. Храм возводился полностью на пожертвования омичей, а также жителей других регионов страны. Активное участие принимало и волонтерское движение.

– Я считал, что возрождение главного храма православного Омска должно происходить за счет пожертвований. И в него не вложено ни одной бюджетной копейки, — отметил Леонид Полежаев.