Школьник из Омска на электросамокате угодил под колеса иномарки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДТП с несовершеннолетним произошло на пересечении улиц 22 Апреля и Нефтезаводской. 14-летнего школьника сбила машина на электросамокате.

Парень ехал по регулируемому пешеходному переходу, когда на него наехал автомобиль. За рулем «Ниссана» сидел 55-летний мужчина.

После ДТП ребенка доставили в больницу. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru