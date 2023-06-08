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НовостиПроисшествия8 июня 2023 10:54

Школьник из Омска на электросамокате угодил под колеса иномарки

Пострадавшего ребенка доставили в больницу
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДТП с несовершеннолетним произошло на пересечении улиц 22 Апреля и Нефтезаводской. 14-летнего школьника сбила машина на электросамокате.

Парень ехал по регулируемому пешеходному переходу, когда на него наехал автомобиль. За рулем «Ниссана» сидел 55-летний мужчина.

После ДТП ребенка доставили в больницу. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

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