Школьник из Омска на электросамокате угодил под колеса иномарки

Фото: Алексей БУЛАТОВ
ДТП с несовершеннолетним произошло на пересечении улиц 22 Апреля и Нефтезаводской. 14-летнего школьника сбила машина на электросамокате.
Парень ехал по регулируемому пешеходному переходу, когда на него наехал автомобиль. За рулем «Ниссана» сидел 55-летний мужчина.
После ДТП ребенка доставили в больницу. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
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