Центр Омска перекроют с 10 по 13 июня из-за празднования Дня России

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Из-за празднования Дня России с 10 по 13 июня перекроют центр Омска. Об этом предупреждает горадминистрация.

- С целью проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня России, с 10 по 13 июня на ряде улиц и площадей будет перекрыто движение всех видов транспорта, - уточняют в мэрии.

Временные ограничения вводятся с 12:00 10 июня до 7:30 13 июня на участках улиц Ленина, Интернациональной, Красина и других. Ознакомиться с участками перекрытия дорог можно на схеме, размещенной выше.

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