Начальником управления УгРо по Омской области назначен Олег Петриченко

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Олег Петриченко назначен начальником управления уголовного розыска УМВД России по Омской области. Об этом сообщают «Коммерческие вести».

Кадровые перестановки во внутреннем управлении пресс-службой ранее не афишировались. Еще в октябре 2022 года Петриченко был награжден медалью МВД России «За безупречную службу в МВД». В тот момент он был в должности замначальника управления – начальником отдела УУР УМВД России по Омской области.

Отметим, предыдущий руководитель управления Николай Сергеев в марте стал замначальника по оперативной работе УМВД.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru