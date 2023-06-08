38-летний мужчина погиб под колесами грузового поезда в Омской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Любинском районе Омской области под колесами поезда погиб 38-летний местный житель. Мужчина не заметил приближающийся состав.

— Было установлено, что 38-летний житель Омской области возвращаясь домой, переходил железнодорожные пути в неустановленном месте и не заметил приближающийся грузовой поезд. Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось, от полученных травм мужчина скончался на месте, — сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по СФО.

Материалы, собранные транспортными полицейскими, в ближайшее время будут переданы в МСУТ СК России для проведения дальнейшей процессуальной проверки.

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