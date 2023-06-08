Шесть дорог в Омской области дополнительно отремонтируют в 2023 году

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко

В 2023 году в Омской области дополнительно отремонтируют шесть дорог. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал ври губернатора Виталий Хоценко.

- Сыропятское — Кормиловка – Калачинск, Называевск – Исилькуль, Крутинка — Называевск, Тобольск — Тара — Томск, Омск — Муромцево — Седельниково, Омск — Одесское — до границы с Казахстаном. Такое решение приняли на заседании правительства, - написал глава региона.

Он отметил, что данные участки стояли в плане 2024 года, однако одобренный казначейский кредит позволит сделать все в этом сезоне. На дороги намерены направить 1,6 млрд рублей, а работы провести с июня по октябрь.

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