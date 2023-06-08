500 детских лагерей открылись в Омской области

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Омской области открылись 500 детских лагерей. Об этом сообщает региональное правительство.

Сейчас отправились в загородные детские базы отдыха почти 40 тысяч ребят. Совсем скоро функционировать начнет еще 91 лагерь. В целом работать будет 596 организаций. Из них 30 – загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, 20 – детские лагеря палаточного типа, функционирующие на базе организаций и учреждений, 15 – туристические походы и 531 – лагеря, организованные образовательными организациями, с дневным пребыванием детей.

За соблюдением санитарно-эпидемических правил и норм следит региональное управление Роспотребнадзора.

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