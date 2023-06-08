Выборы губернатора в Омской области пройдут 10 сентября

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

10 сентября пройдут выборы губернатора в Омской области. Соответствующее решение принято на пленарном заседании регионального парламента.

Этот день является традиционным для выборов по всей стране. Омская область не стала делать исключений. Теперь будет официально дна старт предвыборной кампании кандидатов.

К слову о выдвиженцах, пока известно лишь о представителе партии «Единая Россия». Генсек партии Андрей Турчак заявил, что от них пойдет врио губернатора Виталий Хоценко. КПРФ окончательно со своим кандидатом не определилась. «Сватали» в предвыборную гонку Андрея Алехин.

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