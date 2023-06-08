Виталий Хоценко вручил золотую медаль Валерию Бойко за заслуги перед Омской областью

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За заслуги перед Омской областью золотую медаль Валерию Бойко вручил врио губернатора Виталий Хоценко.
Соответствующее распоряжение №65-р о награждении первого заместителя председателя правительства подписано главой региона 7 июня.
Напомним, что Валерий Бойко стал зампредом в 2018 году, покинув ГК «Титан».
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