Виталий Хоценко вручил золотую медаль Валерию Бойко за заслуги перед Омской областью

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За заслуги перед Омской областью золотую медаль Валерию Бойко вручил врио губернатора Виталий Хоценко.

Соответствующее распоряжение №65-р о награждении первого заместителя председателя правительства подписано главой региона 7 июня.

Напомним, что Валерий Бойко стал зампредом в 2018 году, покинув ГК «Титан».

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