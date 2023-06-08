Омичам предложили презентовать свои проекты для реализации в БРИКС

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Презентовать свои проекты для реализации в БРИКС предложили предпринимателям Омской области. Об этом сообщает региональное минспорта.

Сейчас бизнес-инкубатор принимает заявки. Свои идеи, касающиеся технического, технологического, социально-гуманитарного направлений и креативных индустрий омичи смогут вывести на международный уровень.

По итогам сурового отбора будут определены 25 победителей из стран межгосударственного объединения БРИКС, а бизнес-инкубатор станет фаст-треком для выхода самых перспективных идей участников на международный уровень

Поможет представителям Омской области бизнес-инкубатора, важной составляющей которого станет приглашение к сотрудничеству крупных и частных инвестиционных организаций и фондов из стран БРИКС, благодаря работе с которыми будут профинансированы не менее чем 70 % проектов участников.

Регистрация участников продлится до 15 июня.

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