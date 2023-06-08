Житель Омской области закурил электронную сигарету на борту самолета

Фото: Евгения ГУСЕВА

Жителя Омской области, закурившего на борту самолета, транспортные полицейские сняли с рейса.

Сообщение об 30-летнем омиче, который закурил электронную сигарету на борту самолета, выполнявшего рейс по маршруту Москва – Омск, сотрудникам Омского ЛУ МВД передали представители авиакомпании.

Как установили транспортные полицейские, мужчина закурил в салоне, находясь в пассажирском кресле, На неоднократные требования экипажа прекратить противоправные действия омичи не отреагировал.

В отношении мужчины были составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 6 ст. 11.17 («Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна«) и ч. 1 ст. 6.24 («Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах») КоАП РФ.

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