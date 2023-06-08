В Омске из-за ремонта путей изменят схему движения трамвайного маршрута № 8

Фото: Иван МАКЕЕВ
В Омске из-за проведения капитального ремонта путей временно изменят схему движения трамвайного маршрута № 8.
Как сообщили в департаменте транспорта, движение трамваев по улице Богдана Хмельницкого на участке от улицы Лизы Чайкиной до улицы Ипподромной будет закрыто с 20:30 часов 9 июня до 05:30 часов 10 июня.
Трамваи по маршруту № 8 будет следовать по сокращённой схеме: ул. Котельникова — ул. Маршала Жукова (перекрёсток с ул. Лермонтова).
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