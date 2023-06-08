Виталий Хоценко поздравил работников социальной сферы с профессиональным праздником

Сегодня, 8 июня, врио губернатора Омской области Виталий Хоценко поздравил сотрудников сферы социальной защиты населения с профессиональным праздником.

— Социальная сфера – это индикатор заботы государства о своих гражданах. В Омской области многое сделано для ее развития. В регионе действует широкая сеть МФЦ, переформатирована служба занятости, улучшается работа стационарных учреждений и комплексных центров социального обслуживания. В том, что созданная в регионе система соцзащиты надежно работает и достойно выдерживает проверку временем, большая заслуга каждого из вас. Спасибо вам за все, что вы делаете для омичей! Душевных вам сил и неиссякаемой энергии! — говорится в поздравлении.

Отметим, в Омской области в системе труда, занятости и социальной защиты населения работают 13,5 тысяч человек. В их число входят социальные работники, специалисты комплексных и реабилитационных центров, домов-интернатов, МФЦ, а также службы занятости, которые помогают людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

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