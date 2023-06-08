Омичка взыскала через суд 500 тысяч рублей за падение ребенка со стула в детсаду

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Омска смогла через суд взыскать 500 тысяч рублей с детского сада в качестве компенсации морального вреда за падение сына со стула.

В сентябре 2022 года 6-летний мальчик, находясь в группе детского сада, упал со стула и ударился спиной. В результате падения ребенок получил телесные повреждения в виде закрытого компрессионного перелома четырех позвонков, Данная травма была квалифицирована как причинение тяжкого вреда здоровью.

В ходе судебного заседания прокурор дал положительное заключение об обоснованности омички.

Первомайский районный суд учел позицию прокурора и взыскал с детского сада в пользу истца 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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