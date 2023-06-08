В Омской области школьная учительница перевела мошенникам 410 тысяч рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

Учительница из Омской области лишилась 410 тысяч рублей, попавшись на уловки телефонных мошенников.

Как рассказали в полиции, в один из дней 52-летней жительнице Любинского района поступил звонок от неизвестных. Звонившие представились сотрудниками службы безопасности банка и посоветовали следовать их указаниям. Собеседники убедили женщину, что некто пытается похитить ее сбережения. Она доверилась аферистам и перевела 410 тысяч рублей на «безопасный счет».

Отметим, по информации УМВД России по Омской области, на территории региона за минувшие сутки были зарегистрированы 19 фактов дистанционных хищений денежных средств.

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