С начала весны в Омской области жертвами клещей стали 2107 человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Омской области с начала весны 2023 года от укуса клещей пострадали 2107 человек, среди которых 652 ребенка. Число жертв кровососущих животных на данный момент пока не превышает среднемноголетних значений.

—Обеспечена готовность лабораторий по исследованию клещей. В специализированных лабораториях исследовано 98,9 % клещей снятых с людей, из них клещей зараженных боррелиями – 8,4 %, зараженных вирусом клещевого энцефалита – 1,1 %, моноцитарного эрлихиоза человека – 1,0 % и возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека – 0,8 %. Специалисты продолжают проводить исследования клещей из объектов окружающей среды на зараженность вирусом клещевого энцефалита, зараженность составила – 0,1 %, — сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Омской области.

Отметим, вакцинация — один из эффективных способ обезопасить себя от заболевания клещевым энцефалитом, переносчиками которых и являются клещи. С начала 2023 года в Омской области были привиты свыше 66 тысяч человек.

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