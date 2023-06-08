В Омске сегодня вновь объявили режим НМУ первой степени опасности

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
В Омске в очередной раз за последнее время был объявлен режим НМУ первой степени опасности.
По информации Обь-Иртышского УГМС, на территории Омска и области сегодня, 8 июня, до 11:00 будут наблюдаться неблагоприятные метеоусловия, способствующие рассеиванию вредных примесей в воздухе.
Напомним, ранее в Октябрьском округе было зафиксировано шестикратное превышение предельно допустимой концентрации формальдегида.
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