Для новой маршрутной сети на омском левобережье в город доставили последние из 49 троллейбусов марки «Адмирал»

Фото: пресс-служба администрации Омска.

Омская администрация сообщила о поставке в город двух последних машин из партии в 49 троллейбусов марки «Адмирал». Масштабная закупка электрического транспорта понадобилась для запуска новых маршрутов на левом берегу города.

Девять новых троллейбусов уже работают на городских маршрутах. Остальные проходят первое техническое обслуживание. Как ранее сообщал глава дептранса мэрии Вадим Кормилец, старые троллейбусы пока законсервируют и отправят на временное хранение в гаражные боксы, затем составы отдадут в распоряжение водителей-новичков.

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