Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+34°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 июня 2023 12:18

Для новой маршрутной сети на омском левобережье в город доставили последние из 49 троллейбусов марки «Адмирал»

Сейчас составы проходят первое техобслуживание
Наталья ВИРКУНЕН
Фото: пресс-служба администрации Омска.

Фото: пресс-служба администрации Омска.

Омская администрация сообщила о поставке в город двух последних машин из партии в 49 троллейбусов марки «Адмирал». Масштабная закупка электрического транспорта понадобилась для запуска новых маршрутов на левом берегу города.

Девять новых троллейбусов уже работают на городских маршрутах. Остальные проходят первое техническое обслуживание. Как ранее сообщал глава дептранса мэрии Вадим Кормилец, старые троллейбусы пока законсервируют и отправят на временное хранение в гаражные боксы, затем составы отдадут в распоряжение водителей-новичков.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru