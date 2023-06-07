Омская мэрия оперативно отреагировала на обвалившийся потолок в многоквартирном доме

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителям квартиры в доме № 6 по улице 7-й Кирпичный завод в Ленинском округе, где обвалился потолок, вручили ключи от нового жилья. Семья сможет заехать в новую квартиру уже сегодня, 7 июня. Решить вопрос с жильем для омичей удалось благодаря оперативной работе мэрии.

Напомним, многоквартирный дом по улице 7-й Кирпичный завод, 6 был признан аварийным еще в 2014 году. С тех пор он был включен в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Расселить ветхий дом планируют до конца этого года — до 31 декабря 2023 года.

Как пояснили в департаменте жилищной политики, для переселенцев уже приобрели квартиры, но они находятся еще в строящемся дома. В связи с этим жителям того помещения, где обвалился потолок, оперативно предложили альтернативный вариант — квартиру для постоянного проживания из муниципального фонда.

Сегодня омичи осмотрели предложенную им жилплощадь. Им она понравилось, они согласились остаться жить в ней. После этого был подписан договор хранения и были выданы ключи. Департамент жилищной политики взял на себя обязательства по оформлению договора социального найма.