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НовостиОбщество7 июня 2023 11:45

Омская школа №6 поступила под патронат директора ООО «СтройТраст»

Директор компании Арман Акопян является выпускником этого образовательного учреждения
Елена УРМАНОВА
Фото: телеграм-канал "Мэр Омска Шелест"

Фото: телеграм-канал "Мэр Омска Шелест"

Сегодня, 7 июня, мэр Омска Сергей Шелест объявил, что у школы №6 на улице 1-я Северная появился меценат.

Им оказался выпускник школы №6 – а сейчас директор ООО «СтройТраст» – Арман Акопян.

– Работы предстоит много: школа состоит из двух корпусов, и в обоих есть к чему приложить средства и руки.

Замена окон, дверей; ремонт санузлов, коммуникаций, входных групп; решение задач по предписаниям надзорных органов — все это предстоит выполнить меценату в связке с профильным департаментом мэрии, – написал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Ремонтные работы в школе пройдут в несколько этапов.

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