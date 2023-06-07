Глава Омской области Виталий Хоценко провел встречу с генеральным консулом Республики Казахстан

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Сегодня, 7 июня, глава региона Виталий Хоценко встретился с генеральном консулом Республики Казахстан в Омске Керимом Кожамбердиевым.

В ходе встречи глава региона обсудил с генконсулом расширение торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. По словам Виталия Хоценко, Омская область уже выстроила взаимодействие с Казахстана в таких сферах, как промышленность, торговля, АПК и охрана окружающей среды.

— Еще одно важное направление взаимодействия – совместная селекционная работа. Омский аграрный научный центр уже поставил научным центрам регионов Казахстана более 900 тонн оригинальных и элитных семян зерновых. В июле специалисты нашего региона планируют принять участие в казахстанском Дне поля, который пройдет в Акмолинской области, — сказал глава региона.

Виталий Хоценко особо отметил, что Омская область готова к сотрудничеству как в торгово-экономической, так и в гуманитарной сфере. По его мнению, есть серьезные перспективы взаимодействия в сфере туризма, спорта, реализации молодежных и культурных проектов.

Керим Кожамбердиев заявил, что Россия – стратегический партнер для Казахстана, а Омская область является регионом, с которым налажены тесные экономические и культурные связи. Консульство открытое в Омске в 2005 году стало первым иностранным дипломатическим представительством в целом в Сибири.

— Ежегодно растет товарооборот между Омской областью и Республикой Казахстан. Мы можем и дальше успешно развивать наши отношения, — сказал Керим Кожамбердиев.

Как отметил генеральный консул, сотрудничество Омской области с восточными и северными регионами Казахстана сейчас активно развивается. Однако есть хорошие перспективы расширить сферы взаимодействия, в том числе с южными и западными регионами Казахстана, где в последние годы складывается благоприятный инвестиционный климат.