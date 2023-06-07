Омская гимназия № 84 вошла в ТОП-500 лучших образовательных учреждений страны

Фото: 2ГИС

Омская гимназия № 84 попала в престижный рейтинг Всероссийского интеллектуального турнира «Лига Знаний: школы и колледжи». Гимназия заняла 216 место.

– Рейтинг рассчитывался как соотношение общей суммы баллов, которую набрали учащиеся на индивидуальном этапе турнира, к числу зарегистрированных участников, - сообщила директор гимназии №84 Лариса Горшенко.

По словам директора, гимназия № 84 попала в этот рейтинг благодаря совместной работе. Скоро образовательное учреждение получит памятную награду от организаторов турнира.

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