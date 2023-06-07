В Омске на уборку городских улиц выделили еще 4 миллиона рублей

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

В Омске ищут подрядчика, который поможет УДХБ с уборкой улиц. На эти цели из городского бюджета были выделены 3,9 миллиона рублей.

— Выделил дополнительны средства в размере 3,9 миллионов рублей на привлечение сторонних подрядчиков, которые помогут в этой работе. Также вместе с нашей службой «частники» займутся срезкой земли с обочин, — сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест,

Принимать заявки на участие в аукционе будут до 13 июня. Победитель, определенный в ходе торгов, должен будет выполнить все работы в течение 60 календарных дней с момента заключения контракта.

Отметим, в Омске силами специалистов УДХБ с улиц города были убраны и вывезены около 18 тысяч тонн грунтово-песчаных отложений.

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