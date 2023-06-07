Директором хоккейной академии «Авангард» в Омске стал Кирилл Алексеев

Фото: пресс-служба ХК «Авангард».

Хоккейную академию «Авангард» возглавил Кирилл Алексеев. Об этом сегодня, 7 июня, сообщили в пресс-службе омского клуба.

С июля 2022 года до назначения директором Алексеев pанимал должность главного тренера академии «Авангард». До этого более 5 лет работал в системе петербургского ХК «Динамо». Был тренером сборной России U18.

— На протяжении всего прошлого сезона мы плотно взаимодействовали в работе с Евгением Хацеем. Своим трудолюбием, верностью делу, целеустремлённостью Евгений Владимирович заложил в Академии прочнейший фундамент, многое усовершенствовал, внедрил. Поэтому мы сейчас просто обязаны держать эту планку, продолжать реализацию стратегии развития Академии, принятую на Совете директоров — всю масштабную работу, начатую им — в память, уважение и благодарность. Важно поддерживать высокий уровень всесторонней подготовки молодых игроков и статус одной из самых лучших и результативных хоккейных школ России. Отдельная большая работа предстоит по обучению тренерского штаба, по развитию программы массового хоккея и проекту «Хоккей в школе», — рассказал Алексеев.

Напомним, прошлый директор хоккейной академии «Авангард» Евгений Хацей скончался в конце мая в возрасте 46 лет.

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