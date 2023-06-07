Работы по благоустройству на «Зеленом острове» планируют завершить до конца лета

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

В парке «Зеленый остров» в Омске подрядчики — ООО «СибДор» и ООО «РСИ» —продолжают проводить работы по благоустройству.

Сегодня в парковой зоне строители завершили установку поребриков и устройство транзитной дорожки, посеяли газон. Совсем скоро будут закончены работы по укладке тротуарной плитки у входа в парк и на дорожках.

ООО «РСИ» продолжает обустройства центральной лестницы: рабочие устанавливают железобетонные лестничные марши.

— В парке до полного завершения осталась установка малых архитектурных форм, а в целом благоустройство общественной территории планируется закончить до конца лета, — рассказала главный архитектор Советского округа Марина Лунченко.

Напомним, третий этап благоустройства парка «Зеленый остров» проводят на средства, выделенные в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

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