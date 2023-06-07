Мэр Омска Сергей Шелест поздравил с днем города жителей Томска

Фото: Ксения Высотина

Мэр Омска Сергей Шелест поздравил жителей Томска и главу муниципалитета с днем города. В этом году сибирскому городу с созвучным названием исполняется 419 лет.

— Ваш славный город бережно хранит наши добрые сибирские традиции и, при этом, прогрессивно развивается и уверенно смотрит в будущее. Сегодня в Сибирских Афинах реализуются крупные проекты, активно развиваются социальная сфера и городская инфраструктура. По-прежнему основу города составляет научно-образовательный комплекс. В томские вузы съезжаются получать образование студенты из разных уголков земного шара. При этом вашему городу удается сохранить самобытность, уют и неповторимый дух истории, — написал в своем телеграм-канале Шелест.

Градоначальник отметил, что Омск и Томск недаром созвучны в названии. По его словам, наши города близки по духу, их также связывают и дружеские, и партнерские отношения.

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