«Росводоканал Омск» завершает строительство нового водохранилища

Завершается строительство нового резервуара чистой воды для жителей поселка Светлый. Общая стоимость проекта - 13 миллионов рублей. Новое сооружение заменит старое, которое прослужило более 30 лет.

Сооружение для воды высотой почти в три этажа и вместимостью в тысячу кубометров уже в этом месяце будет введено в эксплуатацию в поселке Светлый. В случае отключения холодной воды, оно обеспечит ресурсом местных жителей и воинскую часть в течение пяти часов.

- По периметру нового основания специалисты установили конструкцию резервуара, с последующей установкой пластпоясов, выполненных из металлической стеклоэмали, надёжного и высокопрочного материала. Сейчас, сотрудникам предстоит установить крышу, лестницы и можно приступать к гидроиспытанию, - рассказал заместитель генерального директора по производству «Росводоканал Омск» Сергей Голиченко:

Гидроиспытание системы займет до трёх суток. Резервуар заполнят водой и исследуют на утечки. После тщательной проверки специалисты приступят к утеплению водохранилища.