В воздухе над Калачинском превышения ПДК не обнаружено

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В рамках мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в Калачинском районе передвижной эколабораторией Минприроды Омской области проведены исследования атмосферного воздуха в нескольких точках.

«В жилой зоне сейчас воздух соответствует гигиеническим нормативам», - сообщает на своей странице ВК руководитель регионального Минприроды.

По данным эколаборатории 5 и 6 июня в воздухе над городом Калачинском превышения нормы вредных веществ в воздухе не выявлено.

Незначительное превышение ПДК сохранялось вчера около свалки.

Полигон бытовых отходов в Калачинском районе загорелся 4 июня в воскресенье в обеденное время, в связи с аномальной жарой и сильным ветром. Эксплуатирующей организации удалось своевременно локализовать возгорание на теле старого малого бурта, огонь не смог распространиться на основную карту захоронения отходов. Благодаря оперативно предпринятым мерам пожар удалось потушить за короткое время. Уже 5 июня в понедельник пожар был полностью потушен.